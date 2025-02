La CCI Réunion et le groupe Ravate s’associent pour renforcer la formation dans le secteur de la vente

Ce mardi 11 février 2025, un partenariat a été signé entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion et le groupe Ravate. Il vise à développer la formation et la professionnalisation des jeunes Réunionnais, notamment à travers l’alternance. (Photo : CCI Réunion)

La CCI Réunion et le groupe Ravate ont officialisé ce jour une convention de partenariat destinée à renforcer les compétences des jeunes et des salariés du secteur de la vente.

Signé par Pierrick Robert, président de la CCI Réunion, et Adam Ravate, directeur général du groupe Ravate, cet accord "marque une volonté commune d’adapter la formation aux besoins des entreprises locales", écrit la Chambre.

Ce partenariat repose sur le déploiement de l’alternance, avec la formation Vendeur Conseiller Omnicanal du réseau Negoventis, en collaboration avec Formarav, le centre de formation du groupe Ravate.

Selon la CCI Réunion, l’objectif est de proposer des parcours adaptés aux évolutions du métier et aux attentes des employeurs.

Le groupe Ravate, qui emploie 1.400 collaborateurs, compte s’appuyer ainsi sur "l’expertise pédagogique de la CCI Réunion, un acteur clé de la formation professionnelle sur l’île".

Chaque année, les centres de formation des CCI forment près de 500.000 personnes, du CAP au diplôme d’ingénieur ou de grande école de commerce. La première promotion Vendeur conseiller omnicanal a débuté en janvier 2025.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com