La CCI Réunion se mobilise pour l’orientation aux professions

Du mardi 5 au vendredi 28 novembre 2024, le pôle formation de la CCI Réunion ouvre ses portes pour le mois de la découverte des métiers. Après le succès de sa première édition en 2023, qui a permis à plus de 1200 participants d'explorer de nouvelles opportunités de carrière, la seconde édition souhaite renouveler cette expérience, toujours dans le but de proposer de nouvelles perspectives d'avenir. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo CCIR Saint-Denis photo RB imazpress)

Organisé par le réseau des CCI, cet événement offre une réelle opportunité aux collégiens, lycéens, parents, adultes en reconversion et demandeurs d'emploi de découvrir une grande variété de secteurs professionnels : numérique, vente, comptabilité-gestion, transport-logistique, industrie, électricité, hôtellerie-restauration, tourisme, entrepreneuriat, et bien d'autres encore.

Ce mois dédié vise à révéler la diversité des métiers d’aujourd’hui et de demain, tout en incitant les participants à explorer différentes carrières et à choisir celle qui correspond le mieux à leurs aspirations.

Au programme : ateliers pratiques, visites de sites, serious games, rencontres avec des professionnels et témoignages d’entreprises locales. Ces événements se dérouleront sur les cinq campus de la CCI Réunion, avec pour objectif d’offrir une vision concrète des métiers et de faciliter les échanges avec les acteurs du monde professionnel.