La CCI Réunion vous aide à trouver votre voie professionnelle

En novembre, le réseau des CCI se mobilisent massivement pour faire découvrir les métiers et les filières professionnelles aux jeunes, à leur famille mais aussi aux personnes en reconversion professionnelle. 130 événements dans une diversité de formats pour s’informer sur les filières mais aussi toucher du doigt, très concrètement, la réalité d’un futur métier. Nous publions le communiqué de la CCIR ci-dessous. (Photo rb/www.imazpress.com)

Le mois de la découverte des métiers à la CCI Réunion, c'est quoi ?

Le Mois de la Découverte des Métiers de la CCI Réunion consiste en 12 événements qui se déroulent du 8 novembre au 5 décembre visant à faire découvrir les filières professionnelles aux jeunes (collégiens et lycéens), à leurs parents, ainsi qu’aux adultes en reconversion et aux demandeurs d’emploi. Tout au long du mois, divers ateliers sont organisés sur les cinq campus de la Chambre de Commerce de La Réunion sous différents formats – Afterwork, Petit Déjeuner, visites de site, rencontres avec les professionnels , témoignages d’entreprises et d’apprentis….

Pourquoi participer ?

Pour ouvrir le champ des possibles aux jeunes et présenter de nouvelles perspectives de carrière aux actifs. Avec un objectif : montrer la réalité et l’intérêt d’une diversité de métiers.

Le mois de la découverte des métiers c'est le bon filon pour trouver sa filière !