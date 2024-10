Découverte du numérique et de l'IA

Lors de la journée du samedi 26 octobre 2024 au domaine des Pierres à Saint-Pierre, la CCIR met en place des tables rondes et des ateliers pour la journée d'innovation entrepreneuriale. À travers ces ateliers et tables rondes, il y aura des outils dédiés aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle. Nous publions le post ci-dessous (Photo: www.imazpress.com)