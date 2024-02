La Chambre de commerce et d'industrie à Cilaos pour accompagner les entreprises

Ce lundi et ce mardi 20 février 2024, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) est dans le cirque de Cilaos. Objectif : accompagner les entreprises touchés par les coupures de routes à répétition.Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photos : CCIR)

Suite aux récentes intempéries et fermetures de la RN5, l'activité économique du cirque de Cilaos a été fortement pénalisée.

Sollicitée par les acteurs économiques et l'association des commerçants de Cilaos, la CCI Réunion s'est rendue sur place le lundi 05 février dernier.

Aux termes d'une réunion d'échanges qui s'est tenue en présence du maire et plus de 40 entreprises, il a été convenu d'accompagner les entreprises au montage de leurs dossiers selon les aides existantes et l'éligibilité des entreprises.

Pierrick Robert, les élus et les conseillers de la CCI Réunion, sont à Cilaos pour apporter informations, conseils et aides au montage de dossiers aux Cilaosiens notamment lors de rendez-vous individuels.

Pour cette action de proximité, sont également présents Jacques Técher, maire de Cilaos et Rachid Darbaky, commissaire à la vie des entreprises au SGAR (Secrétaire général pour les Affaires régionales), les techniciens de la CGSS, du CPSTI (Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants) et Gérard Rivière, conseiller aux entreprises en difficulté des services fiscaux.

Cette delegation permettra au Cilaosiens d'obtenir informations, conseils et aide au montage de leurs dossiers.

Par ailleurs, la Région Réunion a voté le 09 février 2024 une aide exceptionnelle d'1 million euros en faveur des chefs d'entreprises de Cilaos.

Lire aussi - Entre coupures et fermetures de route… Cilaos peine à remonter la pente