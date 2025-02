La Cinor lutte contre les dépôts sauvages, sous peine d'amende salée

Les dépôts sauvages sont strictement interdits et peuvent entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 1.500 euros. Considéré comme néfastes, ils polluent les sols et cours d'eau, favorisent la prolifération des nuisibles vecteurs de maladies, et enlaidissent le territoire et l'ile. La Cinor appelle à la vigilance et incite à adopter les bons gestes (utilisation des déchetteries, respecter les jours et lieux de collecte...). Nous publions le post ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)