La Cinor organise le premier Salon sur le tourisme et les loisirs de l'océan Indien

Le 1er Salon International du Tourisme et des Loisirs de l’océan Indien sera organisé les 6, 7 et 8 septembre par la Cinor. Le public est convié au parc des expos de Saint-Denis de 10 à 19h. Nous publions le post ci-dessous.

Ce salon offre une plateforme unique pour explorer les opportunités passionnantes du secteur du tourisme et des loisirs dans cette magnifique région.

Au programme : Rencontres avec les acteurs du tourisme et des loisirs locaux et mondiaux, des animations, des conférences, un food court pour découvrir les richesses gastronomiques du Monde, des démonstrations culinaires, un marché artisanal pour apprécier les saveurs et richesses de l'océan Indien.

Billeterie et information:

Entrée simple : 5 euros

Gratuit Jusqu'à 12 ans.

Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables.

Les chaises pique-niques ou autres, boissons et alimentations sont strictement interdits aux entrées du Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Des espaces de restaurations vous seront proposés à l'intérieur du salon.

Pour plus d'information sur ce lien, sur ce mail, ou à ce numéro +262 (0)692 45 48 80