La Cinor : quatrième séance du conseil communautaire

Les sujets principaux abordé lors de cette réunion de cette 4ème séance de l’année sont :

- Eau potable: amélioration des taux de rendements sur les trois communes:

Les Rapports Annuels sur le Prix et la Qualité du Service d’Alimentation en Eau Potable ont été établis pour l’année 2023.

Il est encourageant de voir que le rendement du réseau d’eau potable s’est amélioré sur les trois communes.

Par ailleurs, il est rassurant de noter que sur le territoire de la CINOR, la qualité de l’eau distribuée reste satisfaisante en termes de paramètres microbiologiques et physico-chimiques.

En somme, il s’agit d’une situation dynamique qui demande une surveillance constante, des mesures d’amélioration continue et une collaboration entre les autorités locales, les fournisseurs d’eau et les organismes de régulation pour garantir un approvisionnement en eau sûre et efficace pour les résidents de notre territoire.

- Assainissement: de plus en plus de racordés :

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif a été établi pour l’exercice 2023, il comprend des indicateurs techniques et financiers.

Le rapport montre que le nombre d’abonnés au service public d’assainissement collectif continue d’augmenter en lien avec les extensions de réseaux d’eaux usées et l’actualisation des bases de données clientèles.

- Recyclerie de Bagatelle :

La CINOR a construit un bâtiment neuf de 700 m² qui jouxte la déchetterie de Bagatelle à Sainte Suzanne et a organisé un avis d’appel à manifestation d’intérêt (AMI) en vue de l’attribution d’espaces d’activités.

Les opérateurs suivants reconnus pour leur implication dans ces domaines se sont positionnés dans le cadre de l’AMI afin de mettre en place des ateliers autour des thématiques suivantes :

L’Association pour le Développement des Ressourceries, l’Insertion et l’Environnement (ADRIE) pour des activités de réparation, réemploi et revente des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E)

L’Association Locale d’Insertion par l’Economique (ALIE) pour des activités de réparation, réemploi et revente de vélos et pièces ainsi que des animations autour du vélo

L’Association Organisation Culturelle pour l’Environnement, l’Artistique et la Novation ’I (OCEAN’I) pour des activités de réparation, réemploi et revente de textile.

- Révision du Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) :

Le Plan Climat Air Energie Territorial de la CINOR adopté en 2019 est valable jusqu’en 2025.

Le PCAET a permis à la collectivité de s’engager pleinement dans la réduction des gaz à effet de serre et l’adaptation au changement climatique.

Afin de poursuivre les engagements dans la lutte face au changement climatique il est proposé d’engager la collectivité dans la révision de son PCAET pour la période 2025-2030.

La CINOR doit réaliser une déclaration d’intention pour la révision du Plan Climat Air Energie Territorial. Cette déclaration définit ainsi :

Les motivations et raisons d’être du projet

Les plans et programmes dont découle le PCAET

La liste des communes correspondant au territoire concerné

Un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement

Les modalités d’information, de consultation et de concertation

- 3ème édition d’Ambition Planète – 7/8 novembre 2024 :

Dans le cadre du PCAET », la CINOR accompagne la NORDEV à réaliser une exposition-congrès « Ambition Planète ». L’objectif est d’inscrire notre zone Océan Indien dans une dynamique collaborative visant à accentuer le développement d’un mode de consommation plus respectueux de la Planète.

La troisième édition d’Ambition Planète permettra de conforter la dynamique enclenchée lors de la première manifestation et vise à engager plus fortement les transitions nécessaires vers des modèles plus durables. Ambition Planète 2024 permettra :

De susciter et présenter les initiatives locales et de la Zone Océan Indien en matière de Développement Durable

De faire le point sur l’état d’avancement des engagements pris en 2023

De susciter de nouveaux engagements

De renforcer l’implication des citoyens et des acteurs régionaux

De favoriser les échanges et les connaissances

D’impliquer les jeunes réunionnais et ceux de la Zone Océan Indien

- Le logement :

La CINOR a pris l’engagement à travers son plan de mandat 2020-2026 de répondre à l’urgence de la crise socio-économique et d’agir de façon solidaire aux attentes des citoyens dans un cadre contraint.

L’accroissement de la population, la hausse des coûts de construction et des coûts du foncier provoque une forte tension :

sur le marché du logement en particulier pour les jeunes et les personnes âgées

sur l’activité des entreprises locales en baisse

Il apparait primordial d’élargir le cadre d’intervention de ces mesures, notamment pour lancer une nouvelle dynamique avec d’autres réponses pour ces publics spécifiques (jeunes et personnes âgées) qui représentent 2/5 de la population.

Il est proposé de modifier le cadre d’intervention du PLH avec l’ajout de deux nouvelles mesures :

Mesure 12b : Soutenir sur la CINOR les logements réservés aux jeunes actifs

Mesure 12c : Soutenir sur la CINOR l’habitat intergénérationnel au sein des programmes de logements sociaux

- Un nom pour le port intercommunal :

De 2019 à 2024, des travaux d’agrandissement du port ont transformé le site en un centre économique. Pour honorer le passé, il est proposé de nommer le port « Maperine – Port Intercommunal », en mémoire du village déplacé lors de la construction de la piste de Gillot. En effet, La Réunion avait marqué son entrée dans l’ère de l’aviation en 1929 avec l’atterrissage d’un avion à Sainte-Marie, événement clé pour l’île. Cet aéroport, aujourd’hui nommé Roland Garros, a conduit au développement d’un port de plaisance, renouant avec l’histoire maritime de Sainte-Marie.

- Aménagement de la Plaine de Gillot :

La Plaine de Gillot est un site de 70 Ha situé sur la Commune de Sainte-Marie qui constitue une importante réserve foncière identifiée au Schéma d’Aménagement Régional de la région Nord.

La Plaine de Gillot est appelée à devenir un pôle majeur pour l’accueil de nouvelles activités économiques contribuant à faire de la CINOR un modèle de dynamisme et d’innovation en transformant cette zone en un moteur de croissance et de compétitivité.

Pour mener à bien ce projet d’aménagement, il est nécessaire de confier à une équipe pluridisciplinaire une mission de maîtrise d’œuvre urbaine portant sur l’élaboration du plan directeur d’aménagement et de programmation économique, incluant les études et le suivi des aspects architecturaux, urbanistiques, paysagers et environnementaux.

- Culture / Cité des Arts :

Le nouveau contrat de concession de service public pour l’exploitation de la Cité des Arts a été conclu de gré à gré avec la SPL Territo’arts pour une période de 6 ans à compter du 1er juillet 2021.

Le rapport annuel transmis par la Société Publique Locale Territo’arts au titre de l’exercice 2023 comporte un compte-rendu technique, un compte-rendu financier et une analyse de la qualité du service.

Les éléments marquants du compte-rendu annuel sont les suivants :

mission de soutien à la création artistique : 72 projets accompagnés pour 289 artistes accueillis ;

mission de diffusion artistique : 104 opérations programmées pour 38708 spectateurs comptabilisés ;

mission de médiation culturelle et de développement des publics : – 1397 heures représentant 8002 bénéficiaires et 83 visites guidées

activité complémentaire de location des espaces : 36 événements rassemblant 23 592 personnes

On note une très belle progression de l’activité de la Cité des Arts en 2023, avec au global plus de 73 600 personnes accueillies tout type d’activités confondues, pour un chiffre d’affaires de 601 608,74,76 euros (+ 39,60 % par rapport à 2022)

- Un nom pour la future Médiathèque au Chaudron :

Par délibération du Conseil Communautaire en séance du 21 septembre 2017, la CINOR a déclaré d’intérêt communautaire le projet de construction d’une nouvelle bibliothèque dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis.

Une consultation publique a été organisée pour le choix de la dénomination de la future médiathèque. Le nom de « Princesse Niama », l’une des deux propositions de cette consultation, a reçu le plus grand nombre de votes.

- Pôle éco-culturel de Quartier-Français :

La CINOR souhaite s’engager vers la construction d’un pôle éco-culturel sur les friches de l’ancienne usine de Quartier Français à Sainte-Suzanne, sur un site de 5200 m², à haute valeur historique et patrimoniale (cheminée et terrain d’assiette inscrits)

Le site des anciennes friches de Quartier-Français au cœur d’un tissu urbain déjà constitué, s’intègre dans un projet plus global de transformation urbaine autour de la centralité de Quartier-Français.

Le pôle éco-culturel situé au cœur d’un tissu urbain déjà constitué, s’intègre dans un projet plus global de transformation urbaine autour de la centralité de Quartier-Français.

Il vise à diversifier et rééquilibrer l’offre culturelle et artistique sur le territoire intercommunal, en complémentarité avec les équipements existants, et a vocation à amplifier, à l’échelle intercommunale, le champ des politiques culturelles et artistiques de l’Agglomération.

Les études de programmation pour ce futur équipement s’orientent en termes de vocation vers un établissement de transmission, de pratique et d’éducation artistique, de type tiers-lieu, laissant une large place aux pratiques amateurs, tout en étant résolument inscrit dans le réseau des équipements culturels de la CINOR et plus largement du territoire.

Le périmètre d’intervention comprend la construction d’un ou plusieurs bâtiments, la rénovation de la cheminée de l’ancienne usine (inscrite aux Monuments Historiques), une intervention de rénovation de la halle métallique de l’ancienne usine ou de démolition et de réinterprétation, ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs de l’équipement.

Le programme des besoins immobiliers à bâtir représente actuellement environ 2500 m², pour une enveloppe travaux estimée à 10 971 000 € HT.

Le programme architectural articule des espaces extérieurs et intérieurs, et il comprend :

Des locaux dédiés à la pratique artistique (danse, musique, arts visuels…)

Une halle de pratiques libres, mettant en valeur la volumétrie et l’écriture architecturale de l’ancienne halle de l’usine

Une salle de spectacle et de représentation, pensée en priorité en lien avec la vie de l’équipement

Une plateforme de création/campus numérique, avec différents espaces, notamment des ateliers de jeux vidéo, des ateliers de création, ou des salles de formations.

Des espaces extérieurs proposant une respiration dans le tissu urbain, avec une mise en valeur du site et des fonctions qu’il accueille.