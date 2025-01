La Cinor rappelle les bons gestes pour limiter la propagation du chikungunya

Face à la circulation du chikungunya, la Cinor rappelle qu'il est "crucial de protéger, prévenir et sensibiliser la population". Le Territoire du nord de La Réunion assure que ces dernières années, 20 opérations ont été menées mais qu'il est nécessaire d’intensifier les actions. La Cinor, en partenariat avec l’ARS et la ville de Sainte-Suzanne ont notamment mis en place un plan d’action renforcé sur le terrain. "Ensemble, nous devons agir pour protéger notre environnement et limiter les risques. Traitements dans les cimetières, ravines, espaces verts, quartiers... chaque geste compte !", écrit la Cinor. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)