La Cinor et Saint-Denis s'associent pour l'accession à la propriété des locataires de logements très sociaux

La Cinor et la ville de Saint-Denis proposent une nouvelle possibilité pour les ménages modestes souhaitant accéder à la propriété. Ce mardi 31 octobre 2023 à la Cinor, a eu lieu la signature d’une convention pour favoriser l’accession à la propriété aux logements Très Sociaux (LTS). (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"En effet dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH), la CINOR souhaite favoriser les ventes de logements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs sur les villes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne" indique la Cinor

Il s’agit d’une aide financière de 3000€ pour les locataires actuels, qui pourra aider 100 futurs acquéreurs qui seront recensés par la Ville sur une période test de 24 mois, et elle sera cumulable avec le chèque primo-accédant allant de 2 500 à 5000€ déjà proposé par la ville de Saint-Denis.

"Devenir propriétaire est l’aboutissement de toute une vie, c’est l’assurance d’avoir un patrimoine à transmettre à ses descendants. C’est pourquoi, la ville propose à des locataires aux très faibles revenus d’acquérir leur habitation à un prix très coûtant, au prorata du nombre d’années habitées dans le logement. Les prix des logements peuvent ainsi varier entre 4 600 euros et 31 000 euros, hors frais de notaire" ajoute la mairie de Saint-Denis.

"Même si le coût du logement est moindre, certains ménages rencontrent encore des difficultés à financer leur achat. Notamment face à un prix des maisons qui a augmenté de 3,5% sur le territoire CINOR de 2015 à 2019, selon l’Observatoire des transactions immobilières et foncières. C’est pourquoi au-delà de ce coup de pouce de la Ville ou encore du nouveau dispositif communal du chèque primo-accédant, la CINOR souhaite également soutenir les Dionysien.ne.s dans leur projet d’achat avec une aide financière supplémentaire."



A travers ce dispositif, la collectivité souhaite que les ventes de logements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs soient facilitées. Pour amplifier son initiative, elle a souhaité élargir son aide aux Logements locatifs Très Sociaux (LTS) appartenant à la Ville. Cette aide pourra aider 100 futurs acquéreurs qui seront recensés par la Ville sur une période test de 24 mois.



Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis, a déclaré : "C’est un travail de longue haleine car souvent les habitant.e.s ne croient pas

au dispositif des LTS. Or, une trentaine de ventes ont été signées sur un peu plus d’une année. Souvent, ils achètent et ils transmettent directement leur héritage, devant le notaire et devant nous. C’est très touchant car leur vie est concentrée dans cette signature. C’est donc un message d’espoir que l’on transmet en signant cette convention. Nous aimerons ainsi booster la vente de nos plus de 300 LTS encore sur le marché, booster le rêve tout simplement"

Maurice Gironcel, Président de la CINOR, a lui indiqué : "Nous avons le défi d’avoir un habitat digne. La CINOR peut proposer pour les nouvelles ou les anciennes opérations de logements, le PLH a fixé comme objectif 230 logements d’accession à la propriété par an. Nous avons donc voulu offrir une aide supplémentaire de 3 000 euros pour payer les frais de notaire et ainsi devenir propriétaire de sa résidence principale. L’objectif est de vendre une centaine de logements à Saint-Denis, 27 à Sainte-Suzanne et 32 à Sainte-Marie. C’est pourquoi il est important de travailler main dans la main pour accompagner les familles."