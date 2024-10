Ce vendredi 18 octobre 2024, pour la deuxième année consécutive, la Civis équipe l'ensemble des engagés des différentes courses de leur gobelet pliable obligatoire, réutilisable et collectionnable. Avec ce gobelet c'est moins de déchets, moins d'eau gaspillée et plus de fun. Nous publions le post ci-dessous (Photo : la Civis)