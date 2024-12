La Civis met en avant le "Bon Plan Vélo" pour les vacances

Ce lundi 30 décembre 2024, la Civis présente son projet "Bon Plan Vélo" pour développer la pratique du vélo dans le sud de La Réunion. Un moyen de se déplacer de façon écologique et sportive pour découvrir et redécouvrir l'île. Plus de 25km de sentier littoral sont aménagés et balisés entre l'Étang-Salé et Petite-Île, pour la sécurité des Réunionnais.es pendant la balade. Près de 120 km de voie cyclable dans les hauts et dans les bas, ainsi que 460 accroches vélo sont mises à disposition pour pouvoir faire du vélo durant toute l'année. Nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)