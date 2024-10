À compter du jeudi 17 octobre 2024, la Civis et Alternéo mettent à disposition des navettes gratuites pour réduire les embouteillages et donc des voitures sur la route et augmenter ainsi les déplacements doux. Les navettes seront disponibles de 17h à 23h en partant du Zac Canaby en direction de la Ravine Blanche. Nous publions le post ci-dessous.(Photo: www.imazpress.com)