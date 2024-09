La Civis poursuit sa campagne de stérilisation 2024

La CIVIS continue d'encourager la stérilisation d'animaux à la population réunionnaise car 100.000 chiens et chats continuent d'errer dans les rues de La Réunion. Nous publions le post ci-dessous (Photo: www.imazpress.com)

Avec près de 100.000 chiens et chats errants dans les rues de La Réunion, il est impératif de réguler l’errance animale. La campagne de stérilisation des animaux domestiques 2024 est un franc succès et la CIVIS se réjouit de la participation de la population dans la lutte contre l’errance animale.

Avec un total de 1243 identifications et 1373 stérilisations, pour cette campagne, les propriétaires d’animaux de compagnie du territoire nous montrent qu’ils ont pleinement pris la mesure des enjeux et qu’ils participent activement à la lutte contre l’errance animale, et pour le bien-être animal.

Pour plus d'informations partez sur ce site ou contactez ce numéro vert gratuit 0800 501 501.