La commune du Port recrute : un référent amélioration de vie et un chargé de projet handicap et maintient dans l'emploi. "Les démarches de recrutement auront lieu jusqu'au 15 février 2024 pour le chargé de projet handicap et 16 février pour le référent amélioration de vie", précise le site de la commune. (Photo Sly/www.imazpress.com)

Retrouvez une fiche détaillée des postes :

-Amélioration cadre de vie

-Chargé de projet handicap et maintient dans l'emploi