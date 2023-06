La journée de l'alternance, de l'emploi et de la formation revient à Saint-Denis

La maison de l’emploi du nord de La Réunion organise une 12ème journée de l'alternance, de l’emploi et de la formation le mercredi 28 juin 2023 au parc des expositions de Saint-Denis. En faveur de l'insertion professionnelle, recruteurs et apprentis pourront se rencontrer de 8h30 à 16h. (Photo: Illustration rb/www.imazpress.com)

Une cinquantaine d'exposants seront présents sur plus de 3.000 m² d’exposition dans le hall D de la Nordev. L'occasion de rencontrer les principaux acteurs de l'alternance qu'ils soient recruteurs, centres de formation ou organismes de conseil à l’orientation et à l’emploi. Parmi eux, Pôle emploi, le Medef, EDF, SFR, la gendarmerie ou encore la chambre de métiers.

Pour les organisateurs, les objectifs de l'événement sont "de faire découvrir au public des métiers et des dispositifs, d'apporter des solutions de formations et d'emploi, de permettre aux professionnels de valoriser leurs savoir-faire et de faciliter les échanges entre les jeunes et les professionnels sur l'apprentissage et l'alternance".

- L'alternance à l'honneur -

"Cette journée est consacrée à la promotion de l’alternance. Encourager l’alternance, c’est favoriser l’emploi, c’est transformer nos paroles en actes dans notre combat contre le chômage" exprime Raphaël Serrier, directeur de la maison de l’emploi du nord.

À La Réunion, plus de 100 centres de formations d'apprentis et 950 formations sont accessibles. En 2022, 14 274 contrats d’apprentissage étaient signés dans le secteur privé.

"Ce chiffre augmente de 14 % par rapport à 2021 et de 67 % par rapport à 2020. Au niveau national, 811 511 contrats ont été signés dans le secteur privé, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2021" indique la maison de l’emploi.

Avec le prolongement de l'aide exceptionnelle de 6.000 euros accordée aux employeurs qui recrutent des alternants pour la première année d'exécution, l'État souhaite atteindre le million de contrats d'apprentissage signé d'ici 2027.

L'entrée à l'évènement est libre et gratuite de 8h30 à 16h.

Plus d'informations ici.

