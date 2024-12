La ligue réunionnaise de voile organise la nouvelle édition du "Runkréolia"

Du vendredi 20 au dimanche 22 décembre 2024, "Runkréolia" propose trois jours d’épreuves sportives et conviviales sur les eaux réunionnaises de l'Ouest. Créée en 1997, cet événement se distingue par son format de course longue distance en catamarans, peu commun dans les compétitions locales. Ce championnat rassemble tous les clubs de voile de l’île dont la base nautique des Mascareignes, le club nautique Portois, la base nautique de l’Ouest, ainsi que le club nautique de Saint-Paul. Nous publions le communiqué ci-dessous : (Photo :)

Dates à retenir des épreuves nautiques à La Réunion :

- Vendredi 20 décembre : course vers le Sud (Saint-Leu ou Étang-Salé selon les conditions).

- Samedi 21 décembre : parcours vers le Nord (Grande Chaloupe et retour vers la Pointe des Galets).

- Dimanche 22 décembre : journée de parcours courts réunissant catamarans habitables et optimists dans la Baie de Saint-Paul.