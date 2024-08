La maire de Saint-Denis réagit au décès d'Idriss Rangassamy

C'est avec une peine immense que j'apprends le décès de mon cher ami Idriss Rangassamy, survenu à peine deux mois après que nous ayons célébré son mariage... La douleur de cette perte est difficile à exprimer tant elle est profonde.. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à son épouse, à son jeune fils, à sa famille, à ses collègues qui ont eu la chance de travailler à ses côtés, et à tous ses proches qui pleurent aujourd'hui un être cher.

Idriss, tu as marqué ton passage sur cette terre par ton engagement contre les injustices, et La Réunion se souviendra longtemps de l'homme que tu étais, un homme de cœur, de conviction, et de grandeur.

Adieu, mon ami.