La Possession : des coupures d'eau temporaires sont prévues

Eaux de La Possession informe ses clients de la commune qu'en raison du faible niveau des ressources et des fortes consommations enregistrées ces derniers jours, des coupures d'eau temporaires seront nécessaires du 20 janvier au 24 janvier 2025 de 21 h 00 à 05 h 00, dans le secteur de Dos d'Âne. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Au vu de la situation, Eaux de La Possession appelle les consommateurs à être vigilants à la maîtrise de leurs usages en eau et à limiter :

- L'arrosage des pelouses

- Le lavage des véhicules

- Le remplissage des piscines

Nos équipes restent mobilisées afin d'optimiser les réserves disponibles et d'éviter, dans la mesure du possible, d'impacter le service. Eaux de la Possession remercie ses clients pour leur compréhension et leur civisme, et les tiendra informés de l'évolution de la situation.