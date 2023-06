La première "Super Coupe fédérale" de volley-ball se tiendra à la Réunion

C'est une première, l'île de la Réunion accueille la première " Super Coupe fédérale" de volley-Ball du 3 au 7 juin 2023 à Saint-Leu. La compétition rassemble les équipes de La Réunion, de Mayotte, de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe.

"C’est un grand jour dans l'histoire du volley-ball réunionnais, qui accueille la 1ère Super Coupe Fédérale. Notre politique pour une excellence sportive s'appuie sur trois axes majeurs : le développement de la pratique sportive pour tous, l'accompagnement de l'accès au haut niveau et la promotion d'un plan de rattrapage des aménagements et des équipements sportifs.

Je tiens à saluer toutes les délégations ultra-marines, qui ont fait de longs voyages et qui nous honorent de leur présence. Soyez les bienvenues sur notre île intense, qui est aussi une terre de sport et de champions. Belle compétition à toutes et à tous. Et allez La Réunion", dit-elle.