La Région à la soirée internationale du Rotary District

La présidente de Région, Huguette Bello, était sur le site régional du MoCA dans les hauts de Montgaillard, ce vendredi 17 mai 2024 pour participer à la conférence internationale du Rotary District aux côtés de Luderce Camalon, Gouverneur district 9220 et de Marie-Iréne Richmond Ahoua, sénatrice de la Côte d’Ivoire représentante du Rotary international. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Région)

Le Rotary se consacre à des actions humanitaires et sociales. À La Réunion, les clubs Rotary s'engagent activement dans des projets visant à améliorer la santé, l'éducation et le bien-être des communautés locales. À l'échelle internationale, le Rotary promeut la coopération internationale et la compréhension culturelle, tout en apportant une aide concrète là où elle est le plus nécessaire.

Pour sa conférence internationale, le Rotary de La Réunion a pu réunir les différents clubs de l’océan Indien grâce à l’accompagnent de la Région Réunion.

Huguette Bello : "Revendiquer notre proximité avec chacun de vos pays, c’est aussi nous inscrire dans le mouvement du monde et regarder l’avenir avec imagination. L’océan Indien, nouveau centre de gravité stratégique, est cet horizon dont notre île a tant besoin pour son développement ! Nous partageons une aire maritime stratégique internationale, enjeu de tous les conflits du monde, mais également de tous les défis économiques, écologiques, de préservations des équilibres naturels et humains liés à la prévention des risques naturels dans le contexte des dérèglements climatiques. Le moment est important. Nous sommes à la croisée des chemins. Jamais le défi de l’insertion de La Réunion dans son environnement géo-stratégique n’a été aussi prégnant. Assumons donc avec fidélité et fierté, l’héritage de nos civilisations et de nos histoires. Mêlons nos génies et nos aspirations et mettons-les au service de nos peuples ; au service de nos enfants."