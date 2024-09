La Région a participé à la première cérémonie des trophées de l'Afpar 2024

La présidente Huguette Bello, accompagnée des vice-présidentes Lorraine Nativel, Céline Sitouze et Karine Nabenesa, ont honoré ce vendredi 6 août 2024, la remise des trophées pour 900 stagiaires de l’AFPAR (Assistance à la Formation Professionnelle des Adultes à la Réunion). Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du Mois de la Formation. Une nouvelle initiative de la Région Réunion qui a pour but de renforcer le milieu de la formation professionnelle sur l'île. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Région Réunion )

L’AFPAR, un acteur essentiel de la formation professionnelle des adultes à l'île de la Réunion. Les formations AFPAR conduisent à un Titre Professionnel, reconnu par les entreprises et délivré par le ministère chargé de l’emploi. Ces titres peuvent être de niveau trois (CAP, BEP ou équivalent), niveau quatre (Bac) ou niveau cinq (Bac + deux ). Les formations de l'AFPAR ont une bonne réputation sur l'île de la Réunion et il est possible de se faire financer selon certaines conditions (demandeurs d'emploi ayant des droits par exemple).

Quatre centres de formation professionnelle des adultes (CFPA) permettent d'accueillir les stagiaires dans toutes les régions de l'île : Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-André.

Cette cérémonie qui était aussi une première édition n'était pas seulement une remise de trophées, mais un hommage au chemin parcouru par chacun des stagiaires de l'AFPAR.