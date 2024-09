La Région accueille l’atelier international ISSCT, sur le thème des co-produits

Du lundi 15 au vendredi 20 septembre 2024, la présidente de Région Huguette Bello accompagnés des experts mondiaux en sucrerie de canne, se sont réunis à La Réunion à l’occasion d’un atelier de l’ISSCT (Société Internationale des Technologistes de la Canne à Sucre). Organisé par le centre de recherche et de développement eRcane, les participants ont pu échanger sur les innovations faites sur les co-produits de l’industrie sucrière, et partager leurs recherches. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Région Réunion)

- Une semaine riche en échanges, sur le thème des co-produits -

Les experts d’une dizaine de pays différents se sont succédé pour présenter leurs recherches autour de l’optimisation et de la valorisation des co-produits issus du process sucrier. Certaines recherches sont particulièrement innovantes, comme l’utilisation de la nanotechnologie pour synthétiser des nanoparticules d’argent provenant de la mélasse, aux propriétés antimicrobiennes, ou encore l’extraction de nanocristaux à partir de la bagasse, pour contribuer à améliorer les tissus osseux. Les experts se sont aussi penchés sur les opportunités d’utilisation des co-produits dans l’agro-industrie, eRcane a notamment abordé le sujet du stockage du carbone, grâce à l’utilisation des écumes de sucrerie comme engrais en canne à sucre.

« Cet événement s’est déroulé dans une véritable démarche de partage de connaissances, autour de sujets de recherche qui nous rassemblent tous. » explique Bernard Siegmund, Directeur d’eRcane.

Au cours de visites de terrain, les experts ont également pu découvrir le modèle d’économie circulaire développé à La Réunion, où l’utilisation des co-produits bénéficie à de nombreux autres secteurs d’activité (production d’énergie, élevage, fertilisation des sols en agriculture etc.).

« L’industrie sucrière de canne est très dynamique dans l’utilisation de ses co-produits, dans une logique de durabilité et de circularité. Les progrès technologiques permettent d’envisager de nouvelles perspectives et c’est important de pouvoir partager l’état d’avancement des différents programmes de recherche » a déclaré Bryan Lavarack, expert chez Mackay Sugar, 2ème producteur australien de sucre de canne.

- L’ISSCT : un partage de connaissances au niveau mondial -

L’ISSCT est une association regroupant les scientifiques, technologistes et administrateurs, ainsi que les institutions, compagnies ou corporations, tous impliqués dans l’avancement technique de l’industrie sucrière de canne et de ses coproduits. Elle assure la promotion d’une recherche innovante, le développement et l’adoption de nouvelles technologies, et le partage des connaissances entre ses membres professionnels. Depuis plus de 100 ans, elle organise des Congrès et ateliers autour des grands thèmes de la recherche.