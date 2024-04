La Région : une bourser pour l'aide "à l'écriture et à l'illustration"

La Région Réunion propose une bourse pour soutenir les autrices et auteurs, illustratrices et illustrateurs, ainsi que les bédéistes professionnel(le)s dans l'approfondissement de leur travail de création. Les aides régionales comprennent une bourse d'écriture et une bourse complémentaire de compagnonnage. L'ouverture des candidatures a débuté le 2 avril 2024 et se clôturera le dimanche 12 mai 2024. Nous partageons le poste de Région Réunion ci-dessous. (Photo : photo Sly/www.imazpress.com)