La Région et l'Institut de recherche pour le développement s'unissent pour la science régionale

A l’occasion d’un déplacement à La Réunion, Valérie Verdier, Présidente-directrice générale de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), a signé le mardi 2 mai 2023 à Saint-Denis un accord-cadre avec Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion. Ce premier accord- cadre signé par l’IRD avec une collectivité d’Outre-mer, porte sur les domaines d’intérêt majeurs (DIM) suivants : l’adaptation des îles aux changements globaux, les transformations écologiques des systèmes insulaires et le renforcement des capacités des populations indianocéaniques. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil Régional. (Photos : Région Réunion)

Présent à La Réunion depuis 1987, l’IRD y porte des travaux de recherche, en partenariat avec des acteurs de l’Enseignement supérieur réunionnais, sur la préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources, les effets du changement climatique, l’amélioration de la santé des populations et la compréhension de l’évolution des sociétés. Près de 80 personnes de l’IRD travaillent à La Réunion.

"La Région Réunion souhaite accompagner le renforcement de la recherche sur son territoire et développer le rayonnement et l’attractivité de notre île dans l’océan Indien et dans le reste du monde. Cela passe notamment par la structuration et l’internationalisation du système régional de recherche et d’innovation, d’où l’importance de ce partenariat avec l’IRD, acteur majeur de la recherche à La Réunion et dans l’Océan indien", a notamment expliqué Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion.

Une recherche tournée vers les besoins des territoires et des populations locales :

D’une durée de deux ans, cet accord-cadre s’inscrit dans la volonté de renforcer une recherche tournée vers les besoins des territoires et des populations locales et régionales en vue d’un développement durable de La Réunion. "Nos activités scientifiques, de formation, d’innovation et de médiation scientifique visent à accompagner un développement humain, solidaire et durable de La Réunion.

Cet accord permettra à notre Institut de renforcer la coopération scientifique régionale et la recherche pour le développement durable

raisonné et concerté", a conclu Valérie Verdier, Présidente-directrice générale de l’IRD.



L’accord-cadre s’accompagnera d’un contrat d’objectifs et de moyens et permettra notamment à l’Institut de bénéficier de fonds européens Feder gérés par la Région et de l’accompagnement de la collectivité régionale dans la levée de fonds "Horizon Europe".