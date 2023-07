La Région et l'État confortent le Pacte 2023

L'État a renouvelé ce vendredi 21 juillet 2023 son accompagnement financier de la Région en faveur de la formation professionnelle. Un investissement du gouvernement qui représente près de 60 millions d'euros à La Réunion. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le Pacte a été maintenu par une signature pour l'année 2023. Concrètement, l'État investit 36 millions d'euros à travers le conseil régional et 25 millions d'euros à travers pôle emploi pour réinvestir pleinement le champ de la formation professionnelle.

"La formation professionnelle est la compétence des régions et l'État par ce pacte vient accompagner un effort essentiel pour les plus défavorisés et les plus éloignés de l'emploi. Sur une politique aussi importante, on ne peut pas laisser les régions sans soutien" a indiqué Jérôme Filippini, préfet de La Réunion.

- Un pacte renforcé pour 2023 -

Cette année, le partenariat permettra de renforcer les actions de formation de la Région en faveur des publics en recherche d’insertion.

Karine Nabenesa, vice-présidente en charge de la formation professionnelle a précisé ce qui changera pour les réunionnaises et réunionnais.

"À l'heure où beaucoup de parents se posent des questions, notamment avec Parcoursup, de savoir ce que leurs enfants vont devenir en particulier ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir faire ce qu'ils voulaient, nous avons travaillé pour renouveler notre offre de formation, l'enrichir et la diversifier" a-t-elle expliqué.

10.000 places de formations sont désormais proposées aux jeunes et la Région entend bien les utiliser comme "outil de raccrochage".

"Nous sommes en capacité de proposer ces places de qualité dans des champs que nous n'avions jusqu'à maintenant pas investi notamment dans les domaines du sport, du numérique, de la cuisine, de l'intelligence artificielle ou encore du photovoltaïque. Cela va permettre à tous de trouver des réponses et de se dire que cette année n'est pas perdue" a développé la vice-présidente du conseil régional.

Le pacte devrait se poursuivre dans les prochaines années. L'État s'est dit prêt à signer régulièrement le partenariat, "au-delà de 2027 et pour toutes les régions de France" a conclu le préfet.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com