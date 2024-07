La Région : Huguette Bello en déplacement à Madagascar

La Présidente de Région, Huguette BELLO, effectue actuellement une visite officielle à Madagascar, sur l’île Sainte-Marie. Ce déplacement vise à renforcer les liens de coopération entre les deux îles ainsi qu’à promouvoir les initiatives environnementales et touristiques locales. Nous vous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : La Région Réunion)

Dans le but de développer un tourisme durable et à taille humaine dans un contexte post-covid, la présidente s’est entretenue avec le ministre du tourisme et de l'artisanat de la république de Madagascar, Joël Randriamandranto. Elle a également eu des échanges avec l’office du tourisme de l’île Sainte-Marie et les professionnels du secteur hôtelier.

L’interconnectivité des îles et une ligne aérienne direct Réunion – Sainte-Marie font partie des sujets abordés par les acteurs. Lors de ce déplacement à l'île Sainte Marie, la Présidente de Région a pu assister au prestigieux festival des baleines, un événement annuel célébrant la migration des baleines à bosse et attirant des visiteurs du monde entier. Le secteur du tourisme constitue l’un des axes de coopération entre La Réunion et Madagascar.

La coopération opérationnelle entre La Réunion et Madagascar est une évidence géographique et historique. Madagascar est ainsi le premier bénéficiaire des crédits déployés dans le cadre de la coopération Interreg océan Indien, dont la région Réunion est autorité de gestion. Sur 266 projets soutenus par le programme Interreg, 144 impliquent un partenaire malgache. D’autres projets de coopération lient également La Réunion et Madagascar. Recif'art (un programme d’éducation à l’environnement ciblant les récifs coraliens) est ainsi financé à près de 50% par la région Réunion, à hauteur de 32.662 euros. Dans une perspective plus globale, l’agriculture, la pêche, les énergies renouvelables, ou encore l'environnement constituent des domaines de coopération majeurs qui s'inscrivent dans une stratégie de co-développement entre les deux îles.

Huguette Bello, présidente de la région Réunion : “Il existe à Madagascar comme à La Réunion un inestimable capital culturel et humain. C’est cela que je suis venue dire aux Sainte-Mariens : assumons avec fidélité et fierté l’héritage de nos civilisations et de nos histoires. Mêlons nos génies et nos aspirations et mettons-les au service de nos peuples.”