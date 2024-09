La Région lance son nouveau projet pour l'avenir

Ce jeudi 5 septembre 2024, le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a été lancée par la Région. Ce projet ambitieux vise à façonner un cadre d’orientation stratégique pour l’enseignement supérieur et la recherche à l’horizon 2025.Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo: www.imazpress.com )

Dans le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce schéma vise à définir des orientations partagées entre la région et les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et des priorités d’interventions.

Il précise les opérations que la région soutient. Ce schéma inclut un volet relatif à l’intervention des établissements d’enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles. Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre les changements climatiques et de la transition écologique, en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de re- cherche sont associés à l’élaboration du schéma régional. Les orientations des schémas d’enseignement supérieur et de recherche et des schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d’intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d’innovation et de développement économique.

- Le SRESRI et ses principaux éléments : -

- Concertation avec les collectivités territoriales et EPCI

- Orientations partagées

- Priorités d’interventions

-Opération soutenue financièrement par la Région Réunion

-Cartographie des établissements d'enseignement supérieur qui font de la formation professionnelle

-Intégration des enjeux de la lutte contre les changements climatiques et de la transition écologique

Quelques chiffres éclairants à prendre en considération pour la Réunion

- Une stratégie pour l'avenir -

L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sont un investissement à long terme dans le développement humain et économique du territoire. C’est la raison pour laquelle leur stratégie doit être pensée de manière complémentaire sur 10 ans avec par exemple des clauses de revoyure tous les 2 ans.

Le SRESRI sera conçu comme un document de planification stratégique permettant de développer et de capitaliser les synergies entre les entreprises réunionnaises, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Cette stratégie régionale est à envisager comme une co-construction de politiques publiques déclinées sur notre territoire. L’université, l’école supérieure d’art, l’école nationale supérieure d’architecture, l’école de gestion et de commerce, l’institut de l’image de l’océan Indien, l’institut régional du travail social, les instituts de formation en soins infirmiers et les autres établissements sont moteurs du développement économique régional et de grands projets urbains.

Notre positionnement géostratégique en tant que territoire insulaire de l’océan Indien accentue nos difficultés puisque l’espace de l’enseignement supérieur et de la recherche est centré sur l’Europe, mais il constitue aussi une opportunité d’ouverture sur l’axe indopacifique.

Le SRESRI succèdera au Schéma régional de l’Enseignement et des Formations supérieurs et de la Recherche (SEFORRE) adopté en 2017 pour d’une part, correspondre aux priorités nouvelles de la mandature régionale (souverainetés alimentaire, sanitaire, énergétique et numérique) validées par la population réunionnaise en 2021.