États généraux des mobilités : la Région lance une consultation citoyenne pour lutter contre le "coma circulatoire"

Une consultation publique est lancée le 9 mai à La Réunion dans le cadre des États généraux des mobilités. Un projet visant à rassembler des solutions durables pour faciliter les déplacements des réunionnaises et réunionnais. Jusqu’au 23 juillet, les citoyens pourront s’exprimer en ligne, lors du passage de la caravane des mobilités dans leur commune ou encore à l’occasion de débats qu’ils pourront eux même organiser et transmettre au conseil régional. Plus d’informations à venir. (Photo KS imazpress)