Le Tampon : les déclarations sociales en ligne au coeur d'une matinée dédiée aux entreprises

Une matinée entreprises était organisée ce mercredi 7 juin 2023 au campus universitaire du Tampon, dans le cadre du « Carrefour numérique de la Protection Sociale (Net Entreprises)". L’objet de l'évènement, sous forme de table ronde, était de promouvoir la déclaration sociale nominative (DSN), une procédure unique qui permet aux entreprises de payer les cotisations sociales et transmettre les données des salariés aux organismes sociaux ((Pôle emploi, Caisse primaire d'assurance maladie, Urssaf...). Nous publions le communiqué de la Caisse générale de sécurité sociale ci-dessous (Photo : CGSS).

Le Comité Net entreprises comptant en son sein la CGSS, le Pôle Emploi, la CRC et en collaboration avec le CROEC réaffirment leur lien avec les acteurs économiques avec ce nouveau rendez-vous des "Matinées Entreprises".



Le comité Net Entreprises de La Réunion en partenariat avec le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables (CROEC) organisait la Matinée Entreprises : "Le Carrefour numérique de la Protection Sociale (Net Entreprises)" le mercredi 7 Juin 2023 de 8h30 à 13h au campus universitaire du Tampon.

Sous l’égide du Groupement d’Intérêt Public pour la Modernisation des Déclarations Sociales, des rendez-vous fédérateurs sont organisés depuis 10 ans, animés par des comités régionaux et regroupant l’ensemble des acteurs de la protection sociale de chaque région.

En tant qu’animateur du Comité Net Entreprises au niveau local, la CGSS de La Réunion s’occupe comme chaque année de l’organisation de ces rencontres visant à promouvoir la Déclaration Sociale Nominative au bénéfice des entreprises, des salariés, de la protection sociale et des politiques publiques, dans le Nord et le Sud de l’île. Le dernier évènement organisé a eu lieu en septembre 2022.

Instaurée par la loi de simplification de 2012, la DSN est l’unique procédure que les entreprises auront à gérer pour toutes les formalités s’appuyant sur les données de paie. Réalisée sur "net.entreprises.fr", elle couvre de nombreuses procédures sociales, mais aussi la sphère emploi/travail et fiscale.

La DSN a été généralisée à toutes les entreprises du privé en 2017 et à la Fonction publique en janvier 2022. La matinée du 7 Juin 2023 était l’opportunité pour les entreprises d’échanger avec des experts au travers :

→ d’une table ronde : "La DSN, plus de 10 ans et toujours des nouveautés à découvrir".

→ de 3 ateliers thématiques animés par les collaborateurs de la CGSS et de la CRC :

1. "Arrêt de travail de vos salariés : les téléservices qui optimisent votre organisation" co-animé par le Pôle Ores de Services #PODS (Direction Relation Clients) et la mission Prévention de la désinsertion professionnelle.

2. "DSN : Avec des données fiables, tout le monde y gagne" animé par la Direction Recouvrement et

Aaires juridiques

3. "Retraites complémentaires : des déclarations justes pour des droits justes" animé par la CRC.

Les participants à la table ronde :

M. Laurent Blériot, Président Conseil d’administration - CGSS Réunion

M. Benoît Serio, Directeur Général - CGSS Réunion

M. Thierry Mondon, Expert-comptable, élu CROEC

Mme Nathalie PERRET, Directrice Territoriale Déléguée du Sud - POLE EMPLOI

Mme Thierry BENBASSAT, Directeur Général - CRC.