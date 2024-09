Ce lundi 23 septembre 2024, au marché forain du Port, la Région Réunion est venue à la rencontre de la population à l'occasion du mois de la formation professionnelle. L’objectif ? Échanger avec les Réunionnais.e.s les plus éloigné.e.s des circuits de formation et d’orientation, pour mieux comprendre leurs besoins et lever les freins à l'accès à la formation. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Région Réunion)