La Région participe au lancement du mois de l'économie sociale et solidaire

Comme chaque année, le mois de novembre sonne le lancement du mois de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit d’un temps pour mettre en lumière ce secteur d’activité autour de différents événements portés par la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de La Réunion (CRESS). Jean-Bernard Maratchia, conseiller régional, a participé au lancement du mois de l’économie social et solidaire (ESS) à Saint-Denis ce mardi 7 novembre. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Région)

L’économie sociale et solidaire à La Réunion c’est :

- 1 922 établissements

- 26 392 salarié.e.s

- 661 millions de masse salariale brut annuelle

Tous les ans depuis 2015, le concours national des Prix de l’Economie Sociale et Solidaire récompense de nombreux projets remarquables. Cette année, les prix régionaux et nationaux ont été attribués sur deux thématiques : Utilité Sociale et Transition Ecologique.

Les lauréats sont :

- Prix de la Transition Écologique : l’association REUTILIZ qui a pour but de réduire les déchets à la Réunion.

- Prix de l’Utilité Sociale : l’association AN GRÈN KOULÈR qui s'investit dans le domaine agricole, environnemental et culturel à travers l’insertion par l'activité économique via 3 Ateliers Chantier Insertion (ACI), un pôle animation et un service adulte relais.

« En tant que cheffe de file du développement économique sur le territoire réunionnais, la Région met en place une politique régionale en faveur de l’ESS. Son intervention se caractérise autour de cinq moyens opérationnels :

- Les aides directes

- La qualification des porteurs de projet et des acteurs

- L’accompagnement à la structuration des acteurs

- L’implication de la collectivité

- La commande publique

La Région croit de manière forte à cette forme d’économie d’avenir pour La Réunion. Comme élément déterminant de ce que nous appelons « la Nouvelle économie », stratégie de développement économique novatrice, que la collectivité souhaite inclusive et partagée. Nous considérons que l’ESS en constitue un des piliers. La Région entend ainsi favoriser ces nouveaux modes d’une production plus pérenne.

Par ailleurs, dès 2022, la collectivité a souhaité engager des travaux d’élaboration d’une stratégie régionale de l’E.S.S en partenariat avec la CRESS et l’État. L’ESS de demain est envisagée comme un outil de transformation sociétale et environnementale sur lequel doit pouvoir s’appuyer le territoire afin d’être en mesure de répondre aux défis auxquels il devra faire face : limiter les dépendances extérieures, protéger l’environnement, renforcer les solidarités et répondre à la demande d’emplois. » Jean-Bernard Maratchia, conseiller régional.