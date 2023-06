La Région récompense 5 entreprises au Trophée entreprise et territoire

5 entreprises réunionnaises ont été gratifiées, ce mardi 6 juin au Moca dans le cadre de la remise du Trophée entreprise et territoire. Ce concours soutenu par la Région, récompense les TPE-PME réunionnaises, engagées dans le développement du territoire. Il met également à l’honneur les innovations et les démarches remarquables de l’entrepreneuriat réunionnais. Ci- dessous le communiqué émis par le conseil régional, (Photo: Région Réunion)

Au total, plus d’une cinquantaine d’entreprises ont pu participer à cette 6ème édition. Les gagnants sont :

Prix Spécial de la meilleure plaidoirie



Olica

Prix Entreprise à l’internationalisation



Arrange Blard

Prix Entreprise créative et innovante



Labopix

Prix Entreprise environnementale



Saint-Lambert

Trophée Entreprise & Territoire



Gao Shan Pictures

"Je salue l'inventivité de nos entreprises réunionnaises. Le Réunionnais est un entrepreneur né. Il est ingénieux. Le Trophée "Entreprise et Territoire", concours soutenu par la Région, récompense les TPE-PME réunionnaises, engagées dans le développement du territoire. Il met également à l’honneur les innovations et les démarches remarquables de l’entrepreneuriat réunionnais.

Ce Trophée, qui constitue un tremplin pour les jeunes, traduit une mobilisation collective en faveur du dynamisme économique local. Toutes les entreprises, petites ou grandes, qui construisent La Réunion de demain, sont mises en valeur.

Les entrepreneurs sont les acteurs majeurs du savoir-faire local et contribuent à faire rayonner La Réunion régionalement, nationalement et internationalement. La Région sera toujours à votre écoute et à la hauteur de vos ambitions. Car la création d'entreprise se doit d’être encouragée, accompagnée et structurée, dans un contexte persistant de crise mondiale."