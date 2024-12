La Région Région rend un hommage à la mémoire au "Gran 20 Désanm"

Ce jeudi 19 décembre 2024, la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, était au musée de Villèle à Saint-Paul pour le "Gran 20 Désanm". Elle souhaitait rendre hommage à celles et ceux qui ont subi les atrocités de l’esclavage. Mais qui ont fini par retrouver leurs libertés et leurs droits ce 20 décembre 1848, date à laquelle l'abolition de l'esclavage est proclamée. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : La Région)

Le 20 Décembre 1848, l'abolition de l'esclavage est proclamée, les chaînes se brisent, et des milliers de femmes et d’hommes retrouvent leurs droits, leur liberté et leur dignité, eux qui étaient jusque-là considérés comme de simples biens.

"À l'occasion de ce 20 décembre 2024, je souhaite donc placer l'acte de mémoire que nous accomplissons sous le signe du courage annonce Huguette Bello, présidente de la Région Réunion. Hommage au courage de ceux qui ont appartenu à la lutte contre l'esclavage. Hommage à nos voix de l'intérieur ! À nos voix originelles étouffées."

"Nous sommes ici rassemblés pour fêter cette victoire remportée sur la servitude et l'oppression mais nous sommes là aussi pour célébrer l'unité réunionnaise."