Dans le cadre de la protection et du soutien des femmes et des familles, la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello a inauguré à Bellepierre (Saint-Denis), le mardi 8 octobre 2024, la deuxième maison des femmes de la mère et de l'enfant. Ce refuge a pour objectif la lutte contre les violences intrafamiliales. Nous publions le post de la Région Réunion ci-dessous (Photo: Région Réunion)