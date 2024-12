La Région Réunion annonce la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie

Le lundi 2 décembre 2024, la Région Réunion et l'État ont annoncé la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) à l'Hôtel de Région. La PPE est propre à chaque territoire d’outre-mer. Elle permet de fixer des objectifs sur cinq à 10 ans afin d’atteindre une alimentation énergétique autonome et 100% renouvelable. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Cette année, cinq ans après sa constitution en 2019, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) est révisée en s’appuyant sur la gouvernance de l'énergie, une instance fédératrice qui sollicite tous les acteurs de la transition énergétique, tels que les collectivités, les industriels, les associations ainsi que des membres de la société civile.

A mi-parcours de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), le bilan est positif :

- La Réunion est pionnière, avec un mix électrique 100% renouvelable et l’arrêt de l’importation des énergies fossiles pour la production électrique depuis 2024.

-Le développement de l'éolien terrestre, mais surtout du photovoltaïque, a permis à la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité d’atteindre 57%.

La Région et l’État accompagnent les collectivités ainsi que les porteurs de projets avec un cadastre solaire finalisé ainsi qu’un schéma régional éolien en cours de finalisation. Parmi les priorités de cette révision du PPE figurent le développement des énergies renouvelables, une diminution de l'énergie fossile dans la mobilité et une adaptation du réseau énergétique aux besoins du territoire.

Huguette Bello, présidente de Région explique ceci : “La révision de la PPE est une opportunité unique de poser les fondations d’un avenir énergétique durable et juste. Mais elle ne pourra réussir qu’avec l’engagement de toutes les parties prenantes. Au cours de la première année de révision, je proposerai l’organisation d’une "concertation régionale" de l’énergie. Ces rencontres permettront de rassembler tous les acteurs concernés ( citoyens, collectivités, Etat, entreprises et experts) pour co-construire les dernières étapes vers l’autonomie énergétique. Ensemble, faisons en sorte que cette révision de la PPE marque le début d’une transformation durable, pour une Réunion plus forte, plus solidaire et plus résiliente”