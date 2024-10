La Région Réunion célèbre le 15ème anniversaire de l'inscription du maloya à l'Unesco

Ce mardi 1er 2024 octobre, la Région Réunion célèbre le 15ème anniversaire de l'inscription du maloya au patrimoine culturel et immatériel de l'Unesco. Pour marquer cet évènement, le "Village Maloya Lé La" était organisé sur le site régional du MoCA dans les hauts de Montgaillard à Saint-Denis. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse (Photo : Région Réunion)

Divers ateliers autour de la culture réunionnaise étaient proposés aux enfants, afin de transmettre l’essence de notre patrimoine.

L'inscription du Maloya au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2009 reconnaît l'importance de cette musique et cette danse traditionnelles de La Réunion, héritée des esclaves africains et malgaches.

Cet acte valorise une culture unique, renforçant l'identité réunionnaise et la transmission de ce patrimoine aux générations futures.

Pour la Région Réunion, cette reconnaissance internationale contribue à la préservation des traditions, au rayonnement culturel et au développement touristique, tout en célébrant la diversité et l'histoire de l'île.

Pour Patricia Profil, conseillère régionale déléguée à la coopération régionale en matière sportive et culturelle. "Ce village se dresse comme un symbole éclatant. Il éclaire le sentier de la découverte et de la pratique de cet art ancestral pour la jeune génération. C’est un projet culturel, pédagogique et porteur de traditions. À travers lui, nous honorons la richesse de l'héritage de nos ancêtres, une force intemporelle qui pulse au cœur de notre identité."