Ce mercredi 8 mai 2024, la Région Réunion, avec la conseillère régionale Évelyne Corbière, était présente lors de la cérémonie commémorative organisée à Saint-Denis.

Aujourd’hui nous célébrons l’armistice du 8 mai 1945 qui a marqué la fin de la seconde guerre mondiale en Europe.

Aujourd’hui, nous pensons aux Réunionnaises et aux Réunionnais qui ont donné leur vie pour leur pays et pour leurs idéaux de liberté. c