La Région Réunion et la France Volontaire s’associent dans le programme volontariat de solidarité internationale

Depuis 2014, 341 jeunes Réunionnais ont bénéficié du dispositif Volontariat de Solidarité Internationale. Pour pérenniser ce programme, ce jeudi 8 juin 2023, la Région Réunion et France Volontaires, ont signé la "Convention cadre". Cette convention, a pour but de permettre aux jeunes réunionnais de s'engager dans un projet de coopération dans un pays voisin et de bénéficier de ce fait d'une expérience professionnelle. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo: conseil régional)

"L'insertion professionnelle des jeunes dans la zone océan Indien est un axe majeur de la politique de coopération régionale menée par la Région Réunion. Afin de donner un nouvel élan au co-développement régional, au rayonnement et à l'intégration de La Réunion dans son environnement, la collectivité soutient les programmes de volontariat mis en œuvre par France Volontaires", indique Huguette Bello.

Il s'agit de permettre aux jeunes, notamment aux jeunes Réunionnais, de s'engager dans un projet de coopération dans un pays voisin et de bénéficier de ce fait d'une expérience professionnelle dans des secteurs tels que l'appui à la francophonie, la coopération économique, les projets de développement local (rénovation et valorisation du patrimoine, gestion des risques et des déchets, appui au développement de l'agroécologie...)", a déclaré Huguette Bello, la président de Région.

"Le programme VSI s’adresse tout d’abord à la jeunesse. C’est un engagement solidaire. Partir à l’étranger, c’est expérimenter l’autonomie. C’est une expérience formative. Cela participe également au rayonnement de la France dans la zone océan Indien.

L’Europe s’engage avec beaucoup de conviction dans ce dispositif. La prochaine programmation sera d’autant plus ambitieuse. Notre objectif sera de toucher tous les publics pour que tout un chacun puisse s’engager dans une aventure solidaire de qualité", ajoute Yann Delaunay.

Ce programme s'inscrit dans le cadre des politiques d'aides au développement solidaire de l'Etat et de la coopération territoriale de l'Union européenne, politiques auxquelles la Région Réunion apporte sa pleine contribution depuis 2004. Ce programme est ainsi cofinancé par l'Union européenne et principalement la Région Réunion dans le cadre du programme Interreg océan Indien et par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.