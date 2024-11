Le vendredi 29 novembre 2024, la Région Réunion organise son marché de Noël de l'économie sociale et solidaire de 9h jusqu'à 16h à l'hôtel de Région. Au programme, des stands qui mettront en avant des objets en fibres naturelles, des décorations, des accessoires de mode, des fruits et légumes bio, des bougies parfumées, etc. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)