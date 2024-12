La Région Réunion organise une exposition sur le lamba

Ce samedi 14 décembre 2024, la Région Réunion annonce la venue du vernissage de l’exposition photographique "Lamba" à la villa de la Région. Le lamba est un vêtement qui vient de Madagascar. Cette exposition présente les usages sociaux du lamba à Madagascar dans sa dimension historique et anthropologique. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Symbole de dignité, le lamba, étoffe de soie ou de coton, est porté par tous les Malgaches : femmes ou hommes, adultes ou enfants, fortunés ou modestes, nobles ou esclaves. Les photos présentées sont des clés de lecture temporelles, mais aussi esthétiques de cette culture vestimentaire.

Huguette Bello, présidente de Région : “Nous partageons avec nos frères et sœurs de l’océan Indien une évidente communauté de destins et je formule le vœu que cette exposition en fasse la formidable démonstration. En honorant le lamba, nous honorons l’histoire et la culture du grand océan Indien. Que ce symbole puisse continuer de nous inspirer, de nous rassembler.“

La villa de la Région est ouverte du mardi au dimanche, de 10h à 17h, au 49 rue de Paris, Saint-Denis. Entrée libre et gratuite. Exposition ouverte jusqu’au 2 mars 2025.