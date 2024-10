La Région Réunion s'engage pleinement dans la lutte contre le cancer du sein. La présidente de Région Huguette Bello réaffirme son soutien à toutes les femmes et souhaite sensibiliser, informer et encourager les gestes qui sauvent. Le cancer du sein est la première cause de décès des femmes dans le monde. Sur le territoire réunionnais, une femme sur 4 est concernée par la maladie. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans plus de 87% des cas et être soigné par des traitements moins agressifs. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Pour en savoir plus sur les actions de dépistage à La Réunion et prendre part à la prévention, parlez-en à votre médecin.