La Région Réunion soutient les rêves des jeunes talents de l'île

Ce lundi 23 décembre 2024, la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, et la vice-présidente Karine Nabenesa ont rencontré Zoé Payet, une jeune réunionnaise de dix ans qui a été sélectionnée pour intégrer la prestigieuse école de danse de l’Opéra de Paris. Face aux coûts importants liés à cette aventure, le conseil régional Réunion a répondu présent et apporte son soutien financier pour accompagner Zoé. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Région Réunion)

Cette opportunité unique récompense le travail, sa passion et le talent de Zoé Payet ainsi que l’investissement de sa famille.

Face aux coûts importants liés à ce projet, la Région Réunion apporte son soutien financier pour accompagner la jeune réunionnaise.

Le Conseil régional Réunion s’engage à encourager les jeunes talents de l'île qui portent haut les couleurs de l'île et incarnent l’avenir, avec notamment de nouvelles aides qui doivent aider notre talent et notre excellence à n’avoir aucune frontière.

Comme le souligne Karine Nabenesa, vice-présidente de la Région Réunion : "Il faut encourager et promouvoir l’excellence réunionnaise afin qu’elle puisse briller en France hexagonale et à l’internationale. Au sein de la majorité régionale, nous voulons aider ces familles à croire, rêver et espérer, et nous les aiderons du mieux que nous pouvons à assumer le coût de leurs ambitions."