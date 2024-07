La Région : signature du contrat pluriannuel

Ce vendredi 5 juillet 2024, la Région Réunion a signé un contrat pluriannuel d'objectifs, de moyens et de performance avec l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD). L’occasion de revenir sur l’importance du domaine de la recherche sur les spécificités de l’île et les moyens financiers débloqués pour le développer (Photo : La Région Réunion)

Dans la continuité de son plan d’action, la Région Réunion renouvelle son partenariat avec l’Institut de la recherche pour le Développement (IRD), présent sur l’île depuis 1987. Dans un objectif de redynamisation l’écosystème économique de l’île, la Région Réunion met un point d’honneur à valoriser la production de connaissances internationales, le développement technologique à forte valeur ajoutée, et la valorisation de projets innovants. Le tout en partenariat avec l'IRD.



L’IRD a progressivement mis en place des programmes pour répondre aux différentes problématiques du territoire. Ses travaux de recherche s’articulent autour des thématiques suivantes :

- Préserver la biodiversité et gérer durablement les ressources naturelles en prenant en compte les socio-écosystèmes

- Limiter les effets du changement climatique et anticiper les aléas du climat

- Améliorer la santé et le bien-être des populations

- Comprendre et accompagner les changements sociétaux dans une logique de durabilité

Ce contrat participe également à la mise en œuvre des domaines d’intérêt majeur et des feuilles de route définis dans la stratégie de spécialisation intelligente du territoire, qui se décline en trois axes principaux :

- L’adaptation des îles aux changements globaux

- Les transformations écologiques des systèmes insulaires

- L’empowerment des populations indianocéaniques

Pour ce projet la Région Réunion a débloqué 28 millions d'euros pour les investissements en matière d’infrastructure et d’équipements ainsi que 42,2 millions d'euros pour les activités de recherche en réponse aux défis du territoire.