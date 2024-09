La Région soutient la journée européenne du développement durable

Du 18 septembre au 8 octobre 2024, La Région souhaite sensibiliser les réunionnais à la journée européenne du développement durable afin de sensibiliser à toute et tous les 17 objectifs du développement durable. Nous publions le post ci-dessous (Photo: www.imazpress.com)

La Semaine européenne du développement durable (SEDD) se déroule entre le 18 septembre et le 8 octobre 2024. Son objectif est de sensibiliser aux 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 et d’encourager la réalisation d’actions concrètes par les citoyens, les administrations et les entreprises.

Les 17 objectifs ont été crée le 25 septembre 2015 avec 193 pays qui ont adopté à l'ONU le Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui définit les objectifs de développement durable (ODD) qu'il faut atteindre d'ici 2030 pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous

Les objectifs sont les suivants :

- Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

- Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

- Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

- Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

- Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et toutes les filles

- Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable

- Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable

- Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

- Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation

- Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

- Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

- Établir des modes de consommation et de production durables

- Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions

- Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable

- Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

- Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

- Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser

Les inscriptions sont à réaliser sur ce site.