La Région soutient le financement des entreprises réunionnaises

Ce samedi 31 août 2024, la Région Réunion soutient le financement des entreprises réunionnaises avec le dispositif #FAIRERÉUNION. L'occasion de faire continuer le développement de l'économie à la Réunion. Nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Initié par la Région Réunion, dans le cadre d'un partenariat avec la Banque Européenne d'Investissement, le dispositif #FAIRE REUNION permettra de déployer des outils de financement, en pratique des prêts bancaires à des taux concurrentiels.

Au profit des entreprises réunionnaises dans un contexte où les petites et moyennes entreprises subissent de plein fouet les effets de la conjoncture, notamment l'inflation et la hausse des taux d'intérét, et ceux liés à l'éloignement géographique du territoire, avec pour conséquence un accès aux financements bancaires (prêts, garanties) ou en capitaux, rendu très difficile aux conditions actuelles du marché.

#FAIRE REUNION vient ainsi compléter et diversifier la palette des outils déployes par la collectivité régionale dans le cadre du plan de développement économique #la nouvelle economie.

Grâce à ce dispositif et avec le soutien de l'Europe, la Région Réunion injectera 44 millions d'euros au sein de l'économie locale pour une première période de 2024-2026 et apportera, d'ici quelques semaines, une réponse concrète et adaptée aux besoins financiers de plusieurs centaines de TPE-PME réunionnaises.