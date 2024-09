La Réunion à l'honneur sur la course du Virtual Regatta 2024/2025

Défi et découverte

Le Territoire de l’Ouest à l'honneur de vous annoncer que la deuxième édition de la course Virtual Regatta 2024/2025 est de retour vers La Réunion. Nous publions le post ci-dessous

Cette course en ligne, qui suit le même parcours que l’édition réelle de la GLOBE40 prévue pour 2025/2026, offre aux passionnés de voile du monde entier une expérience immersive unique

Cette année, La Réunion est à l’honneur en tant qu’étape essentielle du parcours virtuel. Les joueurs ont déjà pris le départ et naviguent actuellement vers notre île, explorant ses eaux dans un environnement de jeu réaliste. Cette visibilité exceptionnelle permet de mettre en avant La Réunion et ses atouts touristiques auprès d’une vaste communauté de joueurs internationaux.

En plus de l’honneur de traverser virtuellement les mers de La Réunion, les participants à la Virtual Regatta 2024/2025 concourent pour des prix attrayants. Le vainqueur général de la course remportera un voyage aller-retour pour deux personnes à La Réunion, leur offrant la chance de découvrir les merveilles de notre île après les avoir explorées en ligne. Des sacs à dos Helly Hansen seront également offerts aux gagnants de chaque étape et aux gagnants du tirage au sort.