La Réunion fête la musique à Paris et à Lyon

Le Département de La Réunion organise la Fête de la Musique dans l'Hexagone. Une occasion "de promouvoir la diversité des sonorités musicales réunionnaises et de fédérer les Réunionnais du territoire national autour d’un événement festif", selon le Département. Cette année, l’événement qui se tiendra à Paris et à Lyon aura pour thème "Nou oubli pas" en hommage à des artistes des années 90-2000. Se produiront sur la scène place de la République à Paris le mardi 21juin à Paris, et à Lyon Esplanade Nelson Mandela le samedi 24 juin : Futur Crew,Micheline Picot, Ti zenfan Gado, en encore Zorro Chang. Nous relayons le communiqué ci-dessous (Photo: www.imazpress.com)

Deux rendez-vous programmés : le 21 juin à Paris, place de la République 3ème de 19h à 23h et le 24 juin à Lyon Esplanade Nelson Mandela de 19 h à 23 h.



-Présentation de l’évènement-

Le 21 juin, jour du solstice d’été, est célébrée la Fête de la Musique. Manifestation musicale emblématique, elle est également fêtée à l’international en s’adaptant aux spécificités culturelles de chaque pays. Musiciens amateurs ou professionnels, le ministère de la Culture et de la Communication, la SACEM, les médias et les collectivités territoriales se mobilisent pour valoriser la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux, et offrir un événement festif sans but lucratif.

C’est dans cet esprit que le Département de La Réunion, à travers son Antenne parisienne, a souhaité faire découvrir la richesse culturelle musicale de l’île en présentant un plateau artistique 100 % réunionnais unique.

Après la réussite de la dernière édition "sous les signes des retrouvailles", la Collectivité souhaite renouveler cet événement en 2023 sur deux sites incontournables : la Place de La République à Paris et l’Esplanade Nelson Mandela à Lyon, sous le thème de la nostalgie : "Nou oubli pas !"

Le Département propose ainsi deux concerts gratuits d’artistes des années 90-2000, avec sur scène : Futur Crew, James, Renlo, Micheline Picot, Ti Zenfan Gado, Zorro Chang, Sika Rlion, deux rendez-vous animés par DJ Illan’s, Fabrice Animation et Maroni.

Le Département soutient et n’oublie pas ses artistes, le Département n’oublie pas les Réunionnais de Métropole



-L’événement -

La Fête de la Musique est l’occasion pour le Département de La Réunion de proposer deux scènes dédiées à la musique réunionnaise, l’une à Paris et l’autre à Lyon.

Les objectifs

faire connaître la culture locale ; promouvoir la diversité des sonorités musicales réunionnaises ; fédérer les Réunionnais de l’Hexagone ; répondre à la forte demande des Réunionnais du territoire national qui souhaitent voir l’organisation de cet événement en province, d’où cette année une première à Lyon ; augmenter la visibilité des artistes locaux. Lors des représentations de ce plateau 100 % Réunionnais, aux sons du séga, du maloya, du dancehall, du hip hop... plus de 10 000 personnes sont attendues dans les deux grandes métropoles de France. Il est à préciser la volonté de la Collectivité de mobiliser le tissu associatif. C’est ainsi que l’ensemble des artistes seront accompagnés sur scène par des associations de danse basées en Métropole.

Infos

Rendez-vous les mercredi 21 juin, Place de La République à Paris et samedi 24 juin, Esplanade Nelson Mandela de 19 h à 23 h pour se remémorer des souvenirs et partager ces moments forts avec d’autres Réunionnais installés en France hexagonale.

-À savoir-

Lundi 5 juin 2023 : lancement de la communication et annonce des deux dates de concerts gratuits organisés par le Département de La Réunion.

Les artistes participent à la promotion de ces événements : messages vidéo invitant le public à se rendre aux concerts et vidéos des artistes chantant une de leur chanson réunionnaise préférée.

Entre le 5 et 21 juin : publication et diffusion de 18 vidéos sur le site internet et les réseaux sociaux du Département avec un relai de l’Antenne de Paris.

Lors des deux événements : partage sur les réseaux sociaux de l’ambiance, photos, vidéos et des Lives.

Participez au jeu concours - fête de la musique

4 billets d’avion sont à gagner, sens Paris > La Réunion (au départ de Paris). Le jeu concours donne la possibilité aux personnes de participer en ligne via l’application mobile du Département “Département de La Réunion 974” et également sur place en remplissant un formulaire disponible lors des deux soirées. Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook du Département de La Réunion : https://www.facebook.com/Departement974/

-Le programme -

Balances : 16h-18h30 Animation assurée par Maroni et Fabrice animation

19h00 : DJ Illan’s

19h15 : Introduction Maroni + Fabrice Animation (ouverture) + 1er jeu public

19h25 : Discours Président ou Élus

19h34 : Maroni (lancement du concert)

19h35 : DJ Illan’s et danseuses (15 min)

19h50 : Micheline Picot & Sakouyaz (15 min)

20h05 : Maroni et Fabrice animation (10 min) + 2e jeu public

20h15 : Sika Rlion & Sakouyaz (15 min)

20h30 : Zorro Chang & Sakouyaz (15 min)

20h45 : Dj Illan’s (15 min)

20h55 : Maroni et Fabrice animation (10 min) + 3e jeu public

21h10 : Renlo & Sakouyaz (15 min) 21h25 : James & Sakouyaz (15 min)

21h40 : Tirage au sort jeu-concours (Maroni, PCD et élus)

22h00 : Futur Crew & Sakouyaz (15 min)

22h15 : Dj Illan’s (15 min) 22h30 : Ti Zenfan Gado & Sakouyaz (15 min)

22h45 : Pot-pourri 23h00 : Fin