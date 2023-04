Le Port : des aménagement pour la rue François de Mahy

C’est le bas de la rue François de Mahy (entre les rues de Saint-Paul et Evariste de Parny) qui est concerné par les aménagements. Objectif : renforcer les facteurs d’attractivité et de commercialité et offrir des espaces de convivialité aux usagers du centre-ville a déclaré le maire du Port, Olivier Hoarau lors d’une réunion d’information ce mardi 18 avril 2023 (Photo : ville du Port).

"Je veux que le centre-ville redevienne dynamique… Lieu de passage, de restauration, de loisirs, notre ambition est que la rue François de Mahy, le centre-ville deviennent une destination au Port, à La Réunion" a fait ressortir le maire.

Il a rappelé que le projet Portes de l’Océan avec hôtel, commerce, logements et bureaux devrait participer à l’attractivité du centre-ville et à l’ouverture de la ville vers la mer. Des travaux seront également entrepris bientôt devant le Grand Marché.

Pose d’un revêtement style pavé au sol, embellissement et verdissement de la rue, extension des terrasses des restaurants, sécurisation de l’espace, vitesse abaissée, installation de mobilier urbains et de bancs font partie des travaux de requalification prévus pendant trois semaines au mois de juin.

Des études menées dans le cadre du programme Action Cœur de Ville préconisent d’offrir des espaces de convivialité aux usagers. Ces aménagements viendront aussi conforter les animations "Sunset Le Port, les Terrasses de Mahy" qui rencontre un franc succès auprès des usagers et des restaurateurs. Estimés à 150.000 €, les travaux de requalification seront financés principalement par des Fonds Européens avec une participation de la commune.