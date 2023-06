Saline-les-Hauts : les classes TAAF du collège Célimène Gaudieux présentent leurs travaux

Ce vendredi 9 juin 2023, s’est déroulée au collège Célimène Gaudieux à la Saline-les-Hauts une restitution des projets des classes labellisées Classes TAAF. "Il s’agit d’un projet incroyable et innovant qui reflète l’engagement de la Ville en faveur de l’éducation et du développement durable" a indiqué la mairie de Saint-Paul dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo: ville de Saint-Paul)

Ce dispositif novateur des “Classes TAAF” (Terres australes et antarctiques françaises) vise à créer un réseau de classes du premier et du second degré qui seront distinguées par un label pour leur démarche active, volontaire et approfondie de valorisation et d’apprentissage, en l’occurrence, sur notre territoire, concernant les missions et les ressources des TAAF.

Cette labellisation répond aux besoins du milieu scolaire en permettant aux élèves et aux professeurs de développer de nouvelles thématiques et de mettre en œuvre de nouvelles pratiques en lien avec les programmes officiels. Cela offre à nos jeunes une éducation plus riche et en phase avec les enjeux actuels.

En juin 2022, cinq établissements ont été labellisés, dont deux collèges et trois lycées. “Je suis particulièrement heureux de souligner que notre projet est le seul construit en inter-degrés, réunissant une classe de CM2 de l’école Aliette Hortense et une classe de 6ème, soit 48 élèves. Cela démontre notre volonté de favoriser une transition fluide et cohérente entre les différents niveaux d’enseignement.

Ce succès n’aurait pas été possible sans l’implication et le dévouement des enseignants. Une équipe pluridisciplinaire composée de professeurs de sciences de la vie et de la terre, d’arts, de lettres, d’histoire-géographie et d’écoles primaires a été spécialement formée pour accompagner les élèves dans cette aventure enrichissante qui fait prendre conscience de l’importance de préserver son environnement, les océans”, confie le maire de la ville.